Alvarado critica folleto con logo PS donde acusan al Presidente Kast de “mentir” por megarreforma

El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, criticó al Partido Socialista debido a un folleto compartido entre sus militantes en contra de la megarreforma económica impulsada por el Gobierno y que actualmente está siendo tramitada en la Comisión de Hacienda del Senado.

En la gráfica se lee “El PS te defiende de la megarreforma” y destaca con letras amarillas la frase “Kast miente”, junto a una imagen modificada del mandatario con la nariz extendida.

A través de sus redes sociales, Alvarado cuestionó el uso de este recurso como herramienta para cuestionar las iniciativas del Ejecutivo.

“La crítica política es legítima y bienvenida, utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática”, declaró.

Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que “la trayectoria e historia del PS no merece desdibujarse en este tipo de publicaciones de propaganda liviana y en caricaturas. Chile espera del PS contribuciones al país y no denostaciones”.

PS se desmarca

Por su parte, el jefe de bancada y diputado del PS, Raúl Leiva, declaró que “la crítica política debe ser siempre fundada y argumentada, y en caso alguno utilizar elementos que permitan denostar, descalificar o cancelar a quién piensa distinto”. El parlamentario dijo no compartir en este tipo de panfletos “donde se ridiculiza la figura del presidente de la República”.

“Si bien en el fondo pueden existir elementos respecto de los cuales yo también soy exacerbadamente crítico, no creo que sea la forma de convivencia política adecuada. Yo soy crítico de estas formas en política, lo voy a hacer siempre y sobre todo cuando provengan de mi propio partido. Algunos podrán justificar con que la derecha siempre cancela, moteja, descalifica, Pero quienes pretendemos elevar el nivel de la crítica política, no podemos caer en los mismos argumentos o en la misma falta de argumentos de nuestros rivales políticos que tanto criticamos”, dijo.

Asimismo el diputado socialista, Nelson Venegas, también tomó distancia de las alusiones expresadas en el folleto y aclaró que “no le gusta ese tipo de hacer política”. “Nosotros somos absolutamente contundentes y críticos respecto a cómo se está gestionando el Gobierno y lo hacemos a través de los discursos, a través de nuestras publicaciones, a través de la información seria. Pero este tipo de cosas personalmente yo no las comparto, no estoy de acuerdo”, señaló.