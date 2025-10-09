Pablo García: “Rebajas agresivas sin financiamiento pueden agravar el problema fiscal”

El exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, entrega una radiografía cruda –y sin dramatismo– del estado de las finanzas públicas chilenas, el Presupuesto de Boric y los desafíos que enfrentará el próximo Gobierno.

Desde la deuda y el gasto hasta la política monetaria, su diagnóstico apunta a una sola palabra: disciplina.

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez fue el invitado a La Mesa de esta semana e hizo una advertencia a los candidatos de centroderecha que prometen la motosierra y recortes de impuestos si llegan a La Moneda.

“Rebajas agresivas sin financiamiento pueden agravar el problema fiscal” y “ojo con creer que las rebajas de impuestos se pagan solas”. Y agrega que “el problema fiscal hoy está más por el lado de los ingresos que del gasto”.

Cuentas fiscales: sin crisis, pero con tendencia preocupante. Dice que “el problema no es dónde estamos hoy, sino hacia dónde vamos” y reconoce que “hemos tenido un ritmo de incremento de deuda y niveles de déficit que han sorprendido.”

García descarta un “choque fiscal”, pero advierte que la trayectoria actual obliga a tomar decisiones difíciles: mantener el límite de deuda del 45% del PIB como ancla estructural y no ceder a la tentación de relajar las reglas fiscales.

Presupuesto 2026: responsable pero exigente

“El Presupuesto está en línea con los desafíos: un gasto acotado y responsable .. (…) Un crecimiento real del gasto de 1,5% por cuatro años sería monumental”.

El economista valora la prudencia del proyecto 2026, pero advierte que mantener un gasto controlado requerirá ajustes legales en remuneraciones públicas y programas sociales: “Esto no va a ser gratis políticamente”.

El dilema del próximo Gobierno

“El próximo Gobierno tendrá 90 días para definir su plan fiscal; ahí sabremos de qué está hecho”.

García pone el foco en el debate electoral: más que hablar de recortes o crecimiento, el próximo ministro de Hacienda deberá definir una senda creíble de gasto e ingresos.

Economía chilena: orden y realismo. García dice que la buena noticia es que hay un diagnóstico común entre los principales candidatos presidenciales: “El crecimiento ya no es una variable que uno pueda decidir tener”.

Chile, dice García, tiene fundamentos sólidos –deuda baja, institucionalidad fuerte–, pero también una autopercepción excesivamente crítica: “El hecho de que seamos autoflagelantes es bueno: mantiene la disciplina.”

Política monetaria: no hay espacio para más recortes. Afirma que “no hay argumentos macro para bajar más la tasa”. Y con la inflación aún sobre meta y un crecimiento cercano al 2,5%, el exconsejero descarta nuevos recortes: “El Banco Central debe quedarse donde está y ver qué pasa el próximo año”.



