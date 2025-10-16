Julián Herman y el tsunami IA: “Lo que estamos viendo es comparable a la entrada de Internet”

“Lo que estamos viendo es comparable a la entrada de Internet o a la revolución móvil. En 25 años en tecnología, nunca había visto algo que se adoptara tan rápido”.

El comentario es de Julián Herman, socio líder de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de Boston Consulting Group (BCG) en Chile y la región. Y lo hizo en su paso por La Mesa de El Mostrador.

Durante la conversación, el consultor reflexiona sobre la velocidad de adopción, los riesgos de una burbuja financiera detrás del boom inversor y el peligro de que Chile pierda el paso en esta nueva carrera global.

“Si las empresas, las personas y las sociedades no empiezan a generar valor real con la IA, la fiesta no se va a poder pagar”, advierte, apuntando al desbalance entre la magnitud de las inversiones y los resultados tangibles.

El experto enfatiza que el gran desafío no es tecnológico, sino humano.

“Esto no se trata de herramientas, sino de cómo educamos a las personas para que sean curiosas, analíticas y capaces de cambiar. Ese es el cuello de botella”.

Herman cuenta que en BCG todos los empleados –no solo los consultores– están siendo entrenados en IA, y que el objetivo no es reemplazar, sino reentrenar y multiplicar la productividad.

“En vez de reemplazar trabajos, la IA libera tiempo para hacer cosas de más valor. Lo que cambia es el estándar de lo que significa ser bueno en tu trabajo”.

Sobre el escenario local, se muestra optimista, pero con advertencia:

“Chile lidera en adopción de IA en América Latina, pero el resto de la región nos está alcanzando rápido. No podemos quedarnos dormidos”.

Para cerrar, deja una idea que desafía a quienes creen que la inteligencia artificial es solo para los jóvenes o los expertos en código: