Recortes de Quiroz: el control de daños del Gobierno fuera de control

En un nuevo programa de La Semana Política de El Mostrador, la asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Catalina Delgado, junto al abogado del Partido Socialista, Julián Ortiz, analizaron los cuestionamientos al Gobierno, tras revelarse el oficio del Ministerio de Hacienda con los lineamientos para la elaboración del Presupuesto 2027. Documento mediante el cual el ministro Jorge Quiroz propuso recortes de al menos el 15% para 260 programas, y la sugerencia de “descontinuar” otros 142.

A juicio de Ortiz, los recortes “están conectados con la reforma tributaria”, impulsada a través de la megarreforma ingresada al Congreso. “Si esta reforma se aprueba, estas cosas van a tener que ser cortadas, porque si no, Chile va a entrar en una espiral de financiamiento y de deuda pública que el propio Presidente Kast ha dicho que él no quiere hacer. Entonces, yo no analizaría este paquete de recortes dentro de la eficiencia o del próximo presupuesto, lo analizaría dentro de la reforma tributaria que se presentó la semana pasada”, señaló.

Por su parte, la abogada de la Fundación Jaime Guzmán, indicó que la revisión de programas en los diferentes ministerios hay que entenderlo como algo “normal”, que forma parte del “conducto regular de un Gobierno entrante, el cual debe revisar los programas, cómo están funcionando, cómo se están financiando, etc”.

“No es una decisión tomada, es un oficio entre ministerios. Es la forma en la que tienen que trabajar y en base a consensos internos se toman decisiones. Hay que partir por revisar cómo están funcionando las cosas y saber qué pueden mejorar y cuáles no”, reiteró.

Respecto a los cuestionamientos oficialistas al Segundo Piso de La Moneda, el abogado del PS apuntó a la responsabilidad del ministro de Hacienda, más que al actuar del grupo de asesores del mandatario.

“Yo creo que tienen a un ministro muy empoderado, muy radical en sus posiciones políticas. (…) Con habilidades blandas y comunicacionales complejas, y que tiene a todo el Gobierno, incluido al Presidente Kast, atrás de él resolviendo los problemas que va dejando”, enfatizó Ortiz.

Asimismo, agregó que, en consecuencia, “el ministro del Interior, el ministro de Segpres, la ministra de Educación, la ministra de Desarrollo Social, ya no tienen agendas propias, sino que la agenda es ir resolviendo los problemas que va dejando Jorge Quiroz”.

En relación al manejo de la controversia, Delgado afirmó que “sí hay un deber en mejorar la forma en la que se comunican las cosas”, y que más allá de las filtraciones, es importante hacer los énfasis adecuados “para comunicar las medidas que se están tomando”.

“Hay temas demasiado técnicos y la gente no tiene por qué entender, ni saber lo que significan, y creo que sí hay un deber en informar cómo se pueden materializar esas cosas, cuál es el impacto que van a tener. (…) Creo que está bien que salga después el Presidente a aclarar, y siento que se está haciendo responsable de informar y aclarar los cuestionamientos”, añadió.