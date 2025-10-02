Matthei: críticas que destacan y errores que es mejor olvidar

Para la candidata Evelyn Matthei, generar un relato sólido sobre su padre y la dictadura ha sido, desde siempre, su talón de Aquiles. Veamos.

Es hija de Fernando Matthei Aubel, comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y miembro de la Junta Militar durante la dictadura de Augusto Pinochet. Matthei padre ha sido vinculado a violaciones de los derechos humanos. El 2014, se presentó una querella en su contra por torturas y abusos sexuales cometidos en instalaciones de la FACh. Sin embargo, el juez Mario Carroza rechazó procesarlo, argumentando que no había evidencia suficiente para imputarle responsabilidad penal.

