Jara: críticas que destacan y errores que es mejor olvidar

Jeanette Jara es la mayor de 5 hermanos, nació en la Población El Cortijo de la comuna de Conchalí, se casó por primera vez a los 19 años y quedó viuda a los 21. Militante de las Juventudes Comunistas desde los 14 años. Su formación y lealtades políticas constituyen, aunque diga lo contrario, su flanco débil, dicen sus detractores.

Abogada y administradora pública, fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago. Y desde hace 10 años es parte del Comité Central del Partido Comunista.

Mientras trabajó en el SII como fiscalizadora tributaria fue dirigente sindical de la Asociación de Fiscalizadores. Y durante la segunda administración de Michelle Bachelet, ejerció como jefa de gabinete de la entonces subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta,​ y posteriormente en el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido entonces por Marcos Barraza. Los dos, militantes de su partido.

Esa fue su trayectoria hasta que asumió la titularidad de la Subsecretaría de Previsión Social hasta el 2018.

