La impunidad en los casos de financiamiento ilegal de la política

Presiones políticas transversales que evitaron durante 11 años que las instituciones funcionaran correctamente, intentando que los distintos sectores políticos y empresariales se “autoamnistiaran”, es en síntesis lo que –según testigos privilegiados del financiamiento ilegal de la política, con quienes conversamos– ocurrió en nuestro país.

Aún no tenemos sentencia para el veredicto absolutorio de uno de los casos de financiamiento ilegal de la política más emblemáticos en nuestra historia. Por eso el resguardo de aventurarse con opiniones; sin embargo, los especialistas más destacados tienen dudas respecto de la calidad de lo que allí se esbozó.

Si quieres conocer Punto por Punto qué pasó con el financiamiento ilegal de la política, transversalmente de derecha a izquierda y desde los ministerios hasta el Servicio de Impuestos Internos, revisa este nuevo episodio de la Unidad de Investigación de El Mostrador.

