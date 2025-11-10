A una semana de las elecciones: las mentiras de los candidatos presidenciales

Falta menos de una semana para que los chilenos voten por quien será la próxima Presidenta o el próximo Presidente de la República por los siguientes 4 años.

Por eso, en Punto por Punto, de la Unidad de Investigación de El Mostrador, recopilamos el trabajo de verificadores de reconocida experiencia y de nuestro propio equipo, con sus principales frases falsas. Esto, además de las declaraciones que han despertado mayor polémica o dudas.

Si quieres conocer las verificación de datos hecha por chequeadores expertos, revisa este nuevo capítulo de Punto por Punto.