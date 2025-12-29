Apocalipsis Now: las mafias con uniforme de Gendarmería

No pidan más cárceles si quieren frenar la delincuencia, al menos, no más como las que existen hoy; porque se han transformado en grito y plata para agrupaciones criminales lideradas por gendarmes. Se trata de algunos funcionarios corruptos cuidando a delincuentes, que también quieren más cárceles, pero para gestionarlas como monopolio y rentar de su economía criminal.

Los datos sobre este problema estructural de la seguridad pública están a la vista. Solo en los recintos penitenciarios Santiago 1 y el Centro Femenino –San Joaquín– se han detectado transacciones por más de 6 mil 300 millones de pesos en negocios ilícitos, por lo que la Fiscalía formalizó a 47 gendarmes y 23 civiles, luego del denominado operativo “Apocalipsis”.

Sobre las causas posibles de que las cárceles no sean –en su mayoría– sino poco más que focos de corrupción, marcados por décadas de hacinamiento y ausencia de políticas efectivas de reinserción, hay fuentes –que solicitan el anonimato– que piden poner el foco sobre las prácticas irregulares en algunas de las 8 asociaciones gremiales con que cuentan sus funcionarios.

Dicen que “se trata de dirigentes que van armados, que han presionado para destituir alcaides probos, ralentizar y/o evitar procedimientos disciplinarios, fiscalizaciones y denuncias al Ministerio Público; que se pagan favores con destinaciones convenientes, llegando al punto de dejar establecimientos penales absolutamente desprovistos de guardias. Que se trata de focos poderosos que tienen cooptado el sistema. Que buena parte de lo que estamos viendo hoy con la ‘Operación Apocalipsis’, se debe a ello. Que son quienes mandan en la cárcel”.

