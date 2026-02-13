Momentos 2025 de Punto por Punto: Apocalipsis Now y las mafias con uniforme de Gendarmería

La corrupción en las cárceles quedó al desnudo tras el operativo Apocalipsis en diciembre del 2025, con miles de millones en negocios ilícitos y decenas de gendarmes formalizados.

En medio de la crisis que vive hoy Gendarmería luego de que en menos de 24 horas dos imputados a los que se les dictó la prisión preventiva quedaran libres por errores en los protocolos de Gendarmería, te proponemos recordar lo mejor de este capítulo.

“No pidan más cárceles si quieren frenar la delincuencia, al menos, no más como las que existen hoy”, dice Paulina de Allende-Salazar y comienza a analizar los problemas de la institución que derivaron en la presentación de un proyecto de ley por parte del Gobierno del Presidente Boric que busca que dependan del Ministerio de Seguridad, al igual que las otras fuerzas de orden y seguridad.

Los sindicatos y asociaciones de funcionarios se oponen. Claro, Gendarmería puede tener asociaciones sindicales porque no está sujeta al mismo rango que las fuerzas de seguridad (Carabineros y la PDI, en este caso). Tienen sus razones y en este reportaje te las contamos.

