Especial DDHH: Gobierno asegura continuidad del plan, pero sus decisiones muestran otra cosa

El Gobierno sostiene que el Plan Nacional de Búsqueda y el Programa de Derechos Humanos continuarán sin cambios. Sin embargo, los despidos de profesionales clave, las decisiones adoptadas en causas judiciales y las señales presupuestarias dibujan un escenario distinto. Este especial de Punto por Punto de El Mostrador reúne tres investigaciones que exponen esas contradicciones.

El primer capítulo, Retroceso en DD.HH.: la estrategia para ahogar por dentro el Plan de Búsqueda, analiza la salida de profesionales que cumplían funciones centrales y detalla los avances que podrían quedar comprometidos: acceso a archivos estatales, digitalización de documentos, reconstrucción de las trayectorias de las víctimas y coordinación de nuevas búsquedas. También aborda los antecedentes profesionales del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la pérdida de confianza entre los familiares de detenidos desaparecidos.

Mentiras verdaderas: las contradicciones del ministro Rabat sobre la política en DD.HH. contrasta las declaraciones oficiales con documentos y actuaciones judiciales. El capítulo muestra desistimientos de recursos, decisiones de no intervenir ante beneficios solicitados por condenados por violaciones de derechos humanos y un correo interno que contradice el desmentido del ministro. A ello se suma un oficio que recomendó descontinuar el Programa de Derechos Humanos.

El tercer capítulo, Cuerpos dinamitados de detenidos desaparecidos en Tocopilla, lleva las consecuencias de estas decisiones hasta la mina La Veleidosa. Allí, 53 años después, las hijas de las víctimas siguen buscando los restos de sus padres y temen que la falta de recursos vuelva a interrumpir las diligencias.

La controversia ya traspasó las fronteras. Un total de 87 organizaciones presentó reparos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que deberá evaluar las medidas administrativas adoptadas por Chile y su compatibilidad con las obligaciones internacionales del Estado.

El especial reúne los tres trabajos en un solo relato: lo que el Gobierno dice, lo que los documentos muestran y lo que las familias temen perder. Revisa el episodio completo de Punto por Punto de El Mostrador con Paulina de Allende-Salazar.