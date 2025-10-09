Sin Tapujos: Clarisa Hardy y Germán Silva Cuadra sobre Presupuesto y propuestas fiscales de Kast

Las declaraciones de José Antonio Kast, en donde apuntó al gobierno de Gabriel Boric por la supuesta contratación de 100.000 nuevos funcionarios públicos durante su mandato, sigue incomodando a su candidatura presidencial: no solo desde el oficialismo desmintieron la cifra, sino que en su mismo sector la han puesto en duda.

“Son alrededor de 25 mil”, señaló el diputado y miembro de la Comisión de Hacienda del Congreso, Frank Sauerbaum (RN), en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler durante el día de ayer.

En esa línea, afirmó que la cifra solo es “una media verdad porque muchos de esos trabajadores son, por ejemplo, los que pasaron de los municipios al Estado a través de los SLEP“.

