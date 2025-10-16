Sin Tapujos: Clarisa Hardy y Marta Lagos sobre crisis por cuentas de luz y discusión por “parásitos”

“Va a tener consecuencias“, afirmó esta mañana el ahora exministro de Energía Diego Pardow, a propósito del error de cálculo de las tarifas eléctricas, que implicó US$ 115 millones adicionales en cobros a los consumidores y derivó en duras críticas al Gobierno.

Solo hicieron falta unas pocas horas para que sus palabras se volvieran hechos. Pasado el mediodía de hoy, el abogado presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric, asumiendo en su reemplazo y como biministro el titular de Economía, Álvaro García.

Aun más, su primera medida a cargo de la cartera fue solicitarle la renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla. “La responsabilidad de fijación de tarifas reside en la Comisión Nacional de Energía y, por lo tanto, la responsabilidad técnica en su secretario ejecutivo. Esa es la razón por la cual se le pide la renuncia”, explicó García en un punto de prensa en La Moneda.

Hoy en Sin Tapujos, con Fran Castillo: conversamos sobre la nueva crisis política que estalló en el Estado (además de lo que deja la columna del asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, en la que califica como “parásitos” a parte de los funcionarios públicos) junto a la exministra y psicóloga Clarisa Hardy, y con la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos.