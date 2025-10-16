La primera decisión del biministro García: la cabeza del cuestionado secretario ejecutivo de la CNE

Tal como adelantó El Mostrador, las horas del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla, en el organismo, estaban contadas. Esto, debido a que el nuevo biministro de Energía y Economía, Álvaro García, confirmó este jueves la salida del secretario ejecutivo, como primera medida tras asumir en reemplazo de Diego Pardow, quien renunció en medio del escándalo por el error de cálculo en las tarifas eléctricas.

“La responsabilidad de fijación de tarifas reside en la Comisión Nacional de Energía y, por lo tanto, la responsabilidad técnica en su secretario ejecutivo. Esa es la razón por la cual se le pide la renuncia”, explicó García en un punto de prensa en La Moneda.

El biministro detalló que el Presidente Gabriel Boric le encomendó dos tareas prioritarias: compensar a las familias afectadas por el cobro indebido y mantener el impulso en el desarrollo energético del país.

“El Presidente lo ha hecho con dos mandatos claros: compensar a las familias por el cobro injusto y mantener el acelerador puesto en aprovechar las oportunidades del hidrógeno verde, la energía eólica y solar”, indicó.

Además, García anunció una auditoría interna en la CNE para determinar cómo no se detectó el error durante ocho años y establecer responsabilidades.

Fuentes del Ejecutivo señalaron a El Mostrador que Mancilla —con 25 años en el organismo y ratificado en 2022 tras concurso público— quedó en el centro de la polémica, luego de que se revelara que el error en las tarifas se originó en la CNE y no fue advertido por tres gobiernos consecutivos, hasta que fue la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fue la que prendió las alarmas.