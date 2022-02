Estados Unidos: indignación causó video que muestra accionar racial por parte de la policía en un enfrentamiento entre adolescentes

Una nueva polémica racial suma la policía de Estados Unidos, luego de que se viralizará un video en donde actuaban de forma dispar al separar una pelea entre adolescentes, uno de tez negra contra otro de tez blanca.

“La apariencia de lo que es un trato racialmente dispar es profundamente perturbadora”, señaló el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.

En el material audiovisual se puede apreciar que ambos jóvenes discuten hasta que el adolescente blanco apunta con el dedo al adolescente negro y este lo evita, provocando un empujón del primero, para que luego el segundo comience a lanzarle puñetazos. El adolescente blanco devuelve los golpes.

El joven de tez negra termina en el suelo, momento en que dos policías de Bridgewater Township llegan para separarlos.

En ese momento el adolescente negro intenta levantarse y el uniformado lo sujeta contra el suelo y apoya su estomagó sobre la espalda del joven. En cambio, al adolescente blanco soló recibió el empujón de una oficial hacia un sofá cercano, quién luego ayudó a su colega a esposar al joven de tez negra y levantarlo.

Se desconoce las razones de la pelea entre ambos, pero el joven esposado comentó a la ABC que "me tiran al piso y luego uno de ellos pone su rodilla en mi espalda y me ponen las esposas”. Mientras que el otro adolescente añadió que "no fueron por mí. No entendí por qué, incluso me ofrecí a esposarme también".

Reacciones

Desde el Departamento de Policía de Bridgewater Township informaron que “los oficiales pudieron responder rápidamente a este incidente y evitar que se intensifique debido a un aviso que recibimos de la comunidad. Hemos solicitado que la Oficina del Fiscal del Condado de Somerset nos ayude en este asunto y están solicitando paciencia ya que nos adherimos estrictamente a la Directiva de Asuntos Internos del Fiscal General de Nueva Jersey”.

“Agradecemos los videos que ya hemos recibido de los miembros de la comunidad y le pedimos a cualquier persona que tenga un video de este incidente que lo envíe por correo electrónico a tips@bridgewaterpd.com. Los hombres y mujeres del Departamento de Policía del municipio de Bridgewater están agradecidos por nuestros socios comunitarios y esperamos continuar construyendo relaciones positivas”, agregaron.

En tanto, el gobernador Murphy señaló que el incidente es “solo otro recordatorio de que el progreso que logramos en las relaciones entre las fuerzas del orden público y las comunidades a las que sirven… nuestro trabajo no ha terminado y debemos continuar”.

La Oficina del Fiscal del Condado de Somerset le comunicó a CNN la Unidad de Asuntos Internos ya esta investigando la pelea como el proceder policial.

Quién tampoco estuvo ajeno a la polémica fue el alcalde de Bridgewater, Matthew Moench, que a través de una carta expresó que “no es apropiado que [él] ni ningún otro funcionario del municipio haga más comentarios”; además, añadió que está “completamente seguro de que el fiscal tendrá una revisión que será imparcial, objetiva y minuciosa”.

Finalmente, la oficina del fiscal general de Nueva Jersey también se pronunció aclarando que “la SPCO seguirá las estrictas pautas y procedimientos de la Oficina del Fiscal General para investigar posibles malas conductas y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas”.

Video vía Twitter: @filonewsOK