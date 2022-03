Mujer interrumpe noticiero en Rusia para protestar contra la guerra en Ucrania

En un noticiero de la televisión estatal rusa, una mujer irrumpió a la presentadora con un mensaje a favor de Ucrania.

"¡Alto a la guerra! ¡No creas en la propaganda! ¡Aquí te están mintiendo!", es lo que estaba escrito en el cartel que portaba la mujer.

Cabe señalar que la presentadora en ese momento se encontraba hablando sobre la colaboración entre Rusia y Bielorrusia en el conflicto.

Esta denuncia llega en un momento crítico de la invasión del ejército ruso a territorio ucraniano, puesto que cada día comienzan a acercarse a Kiev mediante bombardeos a lugares habitados.

Según la Organización de las Naciones Unidad (ONU), el conflicto tiene a más de dos millones de desplazados.

The presenter at the Russian state television was speaking about Belarus-Russia collaboration, when a woman just ran onto the stage with a sign that said, “Stop the war! Don’t believe propaganda! They’re lying to you here!” pic.twitter.com/MHQFMbQfom

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 14, 2022