Francia descarta pronta entrega de aviones caza a Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes (10.02.2023) que "en ningún caso" se podrá entregar aviones caza a Ucrania "en las próximas semanas", y aseguró que las prioridades están en armas "más útiles" y en conseguir un ritmo "más rápido" de transferencias.

Durante una cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, formuló un llamado urgente a los dirigentes del bloque a que autoricen la entrega de aviones caza para enfrentar la ofensiva rusa contra su territorio.

Zelenski participó de la jornada inaugural de una cumbre de líderes de la UE, a quienes agradeció el apoyo recibido desde el inicio de la guerra, en febrero del 2022, pero insistió en pedir más celeridad en la entrega de armas. "Les agradezco personalmente por este apoyo inquebrantable a mi país (...) No se puede pensar una Europa libre sin Ucrania", expresó el mandatario ucraniano a los líderes de la UE en el Consejo Europeo.

En su mensaje, sin embargo, Zelenski reiteró el pedido de más armas y añadir aviones caza y misiles de largo alcance a los paquetes de asistencia militar. "Quiero agradecerles por comprender (...) lo mucho que necesitamos cañones de artillería, municiones, tanques modernos, misiles de largo alcance y aviones de combate modernos", enumeró el mandatario. "Debemos ir más rápido que nuestro agresor", pidió.

Los países de la UE discutieron durante varias semanas el pedido de Ucrania por tanques pesados modernos, y el pedido de aviones caza por el momento ha sido recibido con la más evidente de las cautelas en las capitales del bloque. No obstante, el primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, mencionó en un tuit que Zelenski pidió a ese país que le ceda aviones de fabricación soviética MiG 29s (producidos en la década de 1980) y añadió: "Voy a trabajar en eso".

I hear you @ZelenskyyUa! #Ukraine needs weapons to deoccupy its own land from #Russian agressor. Win the war. It is in the interest of our 🇸🇰 & 🇪🇺 security. You asked for weapons, incl. #wings MiG-29 to protect your sky & people. I will work on it. #Slovakia is with you. #EUCO pic.twitter.com/uUnfkpAoYC

— Eduard Heger (@eduardheger) February 9, 2023