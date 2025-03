Tres muertos, 50 heridos y 70 desaparecidos en Bangkok tras el terremoto 7,7 en Birmania

Al menos tres personas fallecieron, 50 resultaron heridas y 70 están desaparecidas después de que un edificio se derrumbara en Bangkok tras un sismo de magnitud 7,7 que sacudió este viernes Birmania y se sintió fuertemente en Tailandia, que ha declarado el estado de emergencia.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt cifró hoy en tres el número de fallecidos en el edificio hundido que se encontraba en su fase final de construcción en la zona de Chatuchak, donde se ubica un popular y turístico mercado callejero.

🚨🇹🇭🇲🇲 Earthquake in Myanmar, Dozens killed in Thailand.

A skyscraper collapsed in Bangkok, during today’s 7.7 magnitude earthquake on the border between Thailand and Myanmar. pic.twitter.com/KA6V0U6Izl

