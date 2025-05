Trump anuncia alto al fuego “total” entre India y Pakistán tras enfrentamientos en Cachemira

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este sábado un cese al fuego “total e inmediato” entre India y Pakistán, tras una serie de enfrentamientos entre estas dos potencias nucleares en la zona fronteriza de Cachemira, con más de 60 civiles muertos en ambos países.

“Tras una larga noche de conversaciones con la mediación de Estados Unidos, me complace anunciar que India y Pakistán acordaron un alto al fuego total e inmediato. Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y la inteligencia”, escribió en su plataforma Truth Social.

Poco después, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el anuncio del líder de la Casa Blanca.

“Pakistán e India acordaron un alto al fuego con efecto inmediato. Pakistán siempre se ha esforzado por la paz y la seguridad en la región, sin comprometer su soberanía e integridad territorial”, escribió el funcionario en la red social X.

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!

— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) May 10, 2025