El nuevo enemigo de Milei y sus fanáticos argentinos es… un niño de 12 años con autismo

El presidente argentino Javier Milei protagonizó dos polémicas en redes sociales al involucrar a menores de edad en su batalla cultural. Primero, cuestionó a Ian Moche, un niño de 12 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que visibiliza esta condición y promueve los derechos de personas con discapacidad.

Milei lo acusó de “kirchnerista” y de “operar” contra el gobierno, a la vez que avaló un tuit que señalaba que Ian proviene de “una familia ultrakirchnerista” y lo calificó como parte de quienes “siempre del lado de los kukas”.

La controversia estalló tras las declaraciones de Ian y su madre Marlene Spesso sobre una reunión con Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quien les informó que en los planes del gobierno estaba dar de baja pensiones por discapacidad. Según Marlene, Spagnuolo afirmó: “si tu hijo nació con discapacidad, la responsabilidad es de la familia” y la increpó con frases como: “¿Qué derechos? ¿El derecho de no pagar un peaje? ¿El derecho de no pagar una patente? ¿Por qué vos no pagás y yo sí?”. Este funcionario, cuestionado por una resolución polémica en febrero pasado que usaba términos ofensivos para clasificar a personas con discapacidad, no fue removido pese al escándalo público.

En paralelo, Milei mantuvo una reunión en la Casa Rosada con “Pedrito”, un niño de 10 años apodado “el nene libertario”. El encuentro ocurrió tras un acto homenaje a los veteranos de Malvinas y se destacó por la cordialidad. Milei le regaló libros, respondió sus preguntas sobre política y se refirió a una posible reelección presidencial en 2027: “Si las condiciones ameritan, lo haré, pero la reelección va a depender de la gente. Eso sí, si soy reelecto, después de 2031 no me van a ver más. Me voy a encerrar en un campo con mis perros para escribir y leer, y solo saldré para dar conferencias”.

El gobierno de Milei se opone a extender la Emergencia en Discapacidad, que busca asegurar derechos en salud, trabajo y protección social. El jefe de Gabinete Guillermo Francos justificó la negativa: “Que los senadores digan de dónde vamos a sacar los fondos”.