Exprimer ministro israelí Ehud Olmert: “Presidente (Trump) dígale a Netanyahu, Bibi ya basta”

En una entrevista en la estación televisiva France 24, el exprimer ministro israelí Ehud Olmert pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que exija al jefe del gobierno israelí Benjamín Netanyahu detener los bombardeos en Gaza.

En el conocido programa de Marc Perelman de la cadena estatal francesa, el gobernante que antecedió en el cargo a Netanyahu, entre 2006 y 2009, acusó al actual Gobierno de Israel de librar una guerra sin legitimidad entre Gaza.

“Yo apoye el derecho de Israel a la contraofensiva tras el 7 de octubre. El ataque militar israelí que buscaba alcanzar a todos los asesinos y a los dirigentes de Hamas en Gaza. Yo hice parte de una comunidad muy grande de líderes mundiales. Empezando por Joe Biden de Estados Unidos y el presidente Macron de Francia. Lo que hizo Hamas es absolutamente inolvidable e imperdonable”, comenzó diciendo Olmert.

Segùn sostuvo Benjamín “Bibi” Netanyahu decidió violar un acuerdo con Hamas, Estados Unidos, Egipto y Qatar para continuar con el intercambio de rehenes, en un alto el fuego, y decidió ampliar la guerra por lo que “nadie en Israel apoya la expansión de esta guerra” ya que “se piensa que no hay ningún objetivo político o militar que justifique el coste de vidas de soldados israelíes, el potencial de coste de vidas de los rehenes y el coste de vida de muchos palestinos no implicados en Gaza. Es una guerra que no tiene legitimidad en este momento, que no tiene ningún objetivo que pueda justificarla. El coste es en sí mismo un crimen”.

Conozco a Netanyahu bastante bien, me sucedió en el cargo de primer ministro. Pero no confío en él. Así como la mayoría de los israelíes no confían en él en estos días. Tiene mayoría en el parlamento gracias a las elecciones que se celebraron hace tres años. Pero al día de hoy, a lo largo de este último periodo, en todas y cada una de las encuestas, más del 60% de los israelíes dicen que ha dado prioridad a sus intereses personales, a sus intereses políticos, por encima del interés nacional del Estado (…)Netanyahu parece no querer poner fin a la guerra. No quiere liberar a todos los rehenes que siguen secuestrados por Hamás y cuya vida corre peligro inminente, en particular como resultado de la expansión de la operación militar israelí.

Y luego mirando a las càmaras se dirigiò directamente al mandatario estadounidense para pedir que presione al Gobierno israelì para detener los bombardeos en Gaza.

“Señor presidente Trump, usted inició ayer algo que fue muy significativo, en la dirección esencial. Aconsejó a Netanyahu en una llamada telefónica privada, pero que luego filtró la información, o su oficina la filtró a los medios de comunicación internacionales, que daba a conocer que usted aconsejó a Netanyahu de que se contuviera. Le sugiero, señor presidente, que haga lo que pueda hacer. Ello marcará una diferencia drástica”, dijo Olmert.

Y espetó: “Lleve a Netanyahu al Salòn Oval. Póngalo en el asiento que más le gusta, frente a las cámaras de las cadenas estadounidenses y de la red internacional. Y dígale, delante de todas las cámaras, ‘Bibi, ya basta. Se acabó. Basta ya’. Solo hay una persona en el mundo que puede hacerlo. Solo hay una persona que tiene la actitud y la energía para hacerlo y la única persona en el mundo a la que Netanyahu le tiene miedo cuando lo escucha y habla con él, es el presidente Trump. Así que ya es hora de que lo haga”.