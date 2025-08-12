Sube a 15 cifra de muertos por torrentes de montaña en provincia china de Gansu

Los torrentes de montaña ocurridos en el distrito de Yuzhong, en la provincia noroccidental china de Gansu, habían dejado 15 personas muertas y 28 desaparecidas hasta el mediodía del lunes, según informaron hoy martes las autoridades de emergencia de la provincia.

Los aguaceros que provocaron los torrentes comenzaron a azotar Yuzhong, que se encuentra bajo la jurisdicción de Lanzhou, la capital provincial, así como otras áreas de esta ciudad, en la noche del 7 de agosto. Las precipitaciones alcanzaron los 220,2 milímetros al mediodía del 8 de agosto.

El Gobierno provincial inició una investigación y evaluación de la situación del desastre en Yuzhong, de acuerdo con una circular publicada el martes por el departamento provincial de gestión de emergencias.

Las autoridades municipales de Lanzhou informaron que se han elaborado planes preliminares para el reasentamiento de los residentes reubicados y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Hasta el momento, se han enviado más de 5.000 rescatistas, quienes han sido divididos en 15 equipos de búsqueda y rescate, con la tarea de buscar de manera exhaustiva a los desaparecidos en 16 aldeas y un embalse local.