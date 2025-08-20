Un muerto y varios heridos por explosión de artefactos sin detonar en Irán

Una explosión de artefactos explosivos sin detonar, del conflicto de doce días con Israel, mató a una persona e hirió a siete en la provincia occidental iraní de Lorestán, informó la agencia de noticias oficial IRNA.

La explosión ocurrió el martes por la noche en la ciudad de Beyranshahr. Los heridos, todos niños y adolescentes, fueron trasladados a un hospital, señaló.

Agregó que el número de heridos en el incidente podría aumentar.

El 13 de junio, Israel lanzó fuertes ataques aéreos sobre varias áreas de Irán, incluyendo instalaciones nucleares y militares, matando a comandantes de alto rango, científicos nucleares y muchos civiles. Irán respondió lanzando múltiples olas de ataques con misiles y drones contra Israel, causando víctimas y daños.

Tras doce días de combates, Irán e Israel alcanzaron un alto el fuego el 24 de junio.