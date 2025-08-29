TC de Tailandia destituye a primera ministra Paetongtarn por violar códigos éticos

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó hoy viernes a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, después de determinar que su conversación telefónica con Camboya sobre la cuestión fronteriza violó la Constitución.

Un panel de nueve jueces acordó, por seis votos contra tres, la destitución de Paetongtarn, ya que sus acciones constituyeron una grave violación de las normas éticas.

La corte también destituyó a su Gabinete, pero los miembros restantes continuarán desempeñando funciones provisionales hasta que un nuevo Gabinete asuma el cargo.

Paetongtarn permanecía con sus funciones suspendidas desde el 1 de julio, a la espera de la investigación del Tribunal Constitucional sobre su llamada telefónica con el presidente del Senado camboyano, Hun Sen, en torno a la disputa fronteriza, cuya grabación de audio se filtró en internet el pasado mes de junio.