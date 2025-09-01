Desaparece helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia
Un helicóptero con ocho personas a bordo desapareció hoy lunes luego de perder contacto con el control de tráfico aéreo en la provincia indonesia de Kalimantan Meridional, informó Dendy Prasetyo, funcionario de prensa de la oficina provincial de búsqueda y rescate.
La pérdida de comunicación ocurrió a las 08:54 hora local, poco después de que el helicóptero despegara.
La aeronave partió de un aeropuerto en la regencia de Kotabaru y se dirigía a Palangkaraya, capital de la cercana provincia de Kalimantan Central.
Una operación de búsqueda y rescate en la que participan personal local de búsqueda y rescate y la policía fue iniciada de inmediato después de que se perdiera el contacto.