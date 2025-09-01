Terremoto deja más de 800 muertos y casi 3.000 heridos en este de Afganistán

Se ha confirmado la muerte de al menos 812 personas y que 2.817 resultaron heridas en un terremoto de magnitud 6,0 que sacudió el este de Afganistán, informó hoy lunes Zabihullah Mujahid, portavoz del Gobierno interino afgano.

Mujahid informó de que la mayor parte de la devastación se produjo en los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara de la provincia de Kunar, con 800 muertos y 2.500 heridos confirmados.

En la vecina provincia de Nangarhar, 12 personas murieron y 255 resultaron heridas, mientras que en la provincia de Laghman se registraron 58 heridos y en la de Nuristán cuatro heridos.

Las cifras de víctimas son estimaciones iniciales y es probable que aumenten a medida que avancen las evaluaciones, declaró el funcionario.

El terreno accidentado ha planteado importantes dificultades a los equipos de rescate, pero las unidades de respuesta de los organismos pertinentes se han desplegado en las zonas afectadas para acelerar las operaciones de rescate y la entrega de ayuda a las personas atrapadas o necesitadas, añadió Mujahid.

El terremoto sacudió la parte oriental de Afganistán a las 23:47 hora local del domingo, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros al noreste de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, a una profundidad de ocho kilómetros.