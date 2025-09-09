Israel confirma ataque contra “liderazgo” de Hamás tras escucharse explosiones en Catar

El ejército israelí anunció este martes un “ataque preciso contra el liderazgo senior” del grupo islamista palestino Hamás, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque. Poco antes del anuncio, la cadena catarí Al Jazeera dijo que se habían escuchado explosiones ―hasta el momento de origen desconocido― en Doha, capital de Catar, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás.

“Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, aseguraron las fuerzas israelíes en su mensaje.

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos. Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Catar.

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que “está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral” y la “retirada completa” de las fuerzas israelíes de Gaza.