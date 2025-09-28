Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja al menos un muerto y varios heridos
Un hombre armado embistió con su vehículo una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc Township y abrió fuego contra los feligreses durante un servicio, informó la Policía. El agresor murió en el ataque y aún se desconoce el número total de víctimas.
Durante un servicio religioso en una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un hombre armado estrelló su vehículo contra el templo y abrió fuego contra los feligreses, informó el jefe de Policía de Grand Blanc Township, William Renye.
La Policía identificó al sospechoso como un hombre de 40 años de Burton, Michigan: “Un sospechoso de 40 años, originario de Burton, un hombre, estrelló su vehículo contra la entrada principal de la iglesia”, dijo Renye durante una rueda de prensa.
“Luego salió de su vehículo disparando varias veces (con un rifle de asalto) contra personas dentro de la iglesia”, explicó.
“Hay múltiples víctimas y el tirador ha sido abatido. En este momento NO hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas”, informó el Departamento de Policía de la localidad en una publicación en Facebook.
El Departamento de Policía por el momento no tiene todos los nombres de las víctimas, solamente mencionó nueve, e instó a la población a permanecer alejada de la zona.