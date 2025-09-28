Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja al menos un muerto y varios heridos

Varios videos publicados en redes sociales, que no han sido verificados, muestran una larga cortina de humo saliendo de la iglesia producto de un incendio que fue provocado por el atacante.

Renye aseguró que el tirador la incendió “deliberadamente”.

Comienzan a conocerse las reacciones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, reaccionó al tiroteo calificándolo de “horrendo” y asegurando que el FBI se encuentra a cargo de la investigación federal en coordinación con las autoridades estatales y locales. Trump confirmó que el sospechoso murió en el ataque y sugirió que se trató de “otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos”. “Recen por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato!”, escribió en un mensaje público.

Mientras agentes del FBI se desplazaban al lugar de los hechos, el director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto “cobarde y criminal”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que “tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”.

“Mi corazón está destrozado por la comunidad de Grand Blanc”, afirmó la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, quien recibe actualizaciones sobre el tiroteo y el incendio.

“La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable. Estoy agradecida con los socorristas que actuaron con rapidez. Seguiremos monitoreando esta situación y manteniendo cerca a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc”, dijo en la red social X.