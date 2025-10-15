Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Este plan trae consigo una serie de operaciones letales. Su objetivo es destituir a Maduro del poder, de acuerdo con información de The New York Times, que fue otorgada anónimamente por funcionarios del país norteamericano.

Esta medida es parte final de la intervención y de la desarticulación de EEUU a Nicolás Maduro. Cabe recordar, que estas últimas semanas el gobierno norteamericano ha atacado embarcaciones que están frente a la costa venezolana, debido a que transportan drogas, según información que ellos manejan. Esta ofensiva ha dejado a 27 personas muertas.

Estos movimientos encubiertos de la CIA en Venezuela y también en el Caribe, significan una serie de operaciones letales en contra de Maduro. Estas podrían ser unilateralmente o algo mayor, como una operación militar.

No se maneja información si es que la CIA ya tiene intenciones de maniobrar en Venezuela. Sin embargo, el ejército estadounidense está elaborando acciones para que Trump las evalúe.

La estrategia de intervención de Trump sobre Venezuela es ideada por el secretario de Estado, Marco Rubio, con la colaboración de John Ratcliffe, el director de la CIA. Ambos tienen por objetivo derrocar a Maduro.

Ratcliffe ha establecido que la CIA se volverá más agresiva y que trabajará para que esté más dispuesta a realizar acciones encubiertas cuando el presidente lo ordene: “Yendo a lugares donde nadie más puede ir y haciendo cosas que nadie más puede hacer”.

Actualmente, EEUU tiene desplegada su fuerza militar en el país: hay 10 mil soldados estadounidenses. Además, hay marines en buques de asalto. La Armada tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.

Las relaciones ya están quebradas, pues este mes Trump terminó el diálogo con Maduro, debido al nulo interés del líder venezolano en aceptar las demandas del mandatario de Estados Unidos.