Duró una semana: renuncia secretario ejecutivo de la Comisión Verdad y Niñez

A menos de una semana de haber asumido como secretario ejecutivo de la Comisión Verdad y Niñez, el psicólogo Pedro Natho presentó su renuncia al cargo.

La información fue confirmada este lunes por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante un breve comunicado, donde además se anunció la designación del abogado Felipe Téllez Guzmán como secretario ejecutivo subrogante.

“Su nombramiento se produce tras la renuncia de Pedro Natho al cargo”, señaló escuetamente la cartera.

Natho había sido nombrado recientemente por el gobierno del Presidente José Antonio Kast en medio de los intentos por reordenar el funcionamiento de la comisión, tras la renuncia colectiva de parte de sus integrantes y una creciente controversia interna.

La crisis se profundizó a comienzos de mayo, cuando cuatro miembros de la instancia anunciaron su salida acusando que ya no existían las condiciones mínimas para continuar con el trabajo encomendado por el Estado.

En una declaración pública, los ahora exintegrantes señalaron que la decisión fue adoptada “con profundo pesar y sentido de responsabilidad”, luego de semanas de conversaciones con autoridades donde —según afirmaron— presentaron advertencias y antecedentes técnicos sobre el deterioro de la comisión.

Entre los cuestionamientos apuntaron a decisiones del Ministerio de Justicia que, a su juicio, “han debilitado el funcionamiento de la comisión”.

Los excomisionados mencionaron la desarticulación del equipo profesional, modificaciones en el modelo territorial y un deterioro de las condiciones para la toma de testimonios.

“Las decisiones adoptadas (…) hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato”, sostuvieron.

La declaración fue firmada por Soledad Larraín, junto a los comisionados Matías Marchant, M. Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.

La Comisión Verdad y Niñez fue creada durante la administración de Gabriel Boric con el objetivo de esclarecer vulneraciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024.

La instancia busca avanzar en reconocimiento, reparación y recopilación de testimonios de víctimas.

Tras la salida de Natho, el Ministerio de Justicia informó que Felipe Téllez asumirá la subrogancia de la secretaría ejecutiva.

Según destacó la cartera, Téllez cuenta con experiencia en materias de infancia y derechos humanos, tras desempeñarse en la Defensoría de la Niñez y actualmente como encargado del Área de Reconocimiento de la comisión.

El ministerio también aseguró que mantiene “su total compromiso de continuar y fortalecer la labor de la Comisión”.

En esa línea, informó que se mantendrán las 26 jornadas de escucha ya agendadas para mayo y que se reforzará la coordinación intersectorial e institucional para dar continuidad al trabajo de la instancia.