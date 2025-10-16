Un muerto y más de 100 heridos en protesta en Lima

Al menos un manifestante murió presuntamente por un disparo de arma de fuego durante la multitudinaria protesta contra el Gobierno y el Congreso de Perú, este miércoles 16 de octubre en Lima, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que también reporta más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como diez detenidos.

Miles de personas salieron a protestar contra el Gobierno y el Congreso por la corrupción y el auge de la inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado, y tras el ascenso al sillón presidencial del presidente del Congreso, José Jerí, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte por parte del Legislativo.

La multitud marchó hacia la sede del legislativo, en el centro de la capital peruana. La protesta en rechazo a la clase política y contra la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado derivó en choques entre manifestantes y la fuerza pública. “Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años”, escribió el presidente José Jerí en X.

“Inició como una manifestación pacífica, pero algunos sectores tienen agendas distintas y buscan generar caos”, había escrito antes Jerí, en esa red social. “Las cámaras de policía y la Municipalidad de Lima servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos”, advirtió también.