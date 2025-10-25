Nueva primera ministra japonesa promete a Trump fortalecer la alianza con EE.UU.
Sanae Takaichi expresó que está “determinada a elevar la alianza entre Japón y Estados Unidos a niveles aun más altos” y que la relación con Washington es “la más alta prioridad”. Trump visitará Japón el lunes.
La nueva primera ministra japonesa Sanae Takaichi dijo este sábado (25.10.2025) que tuvo una conversación “buena y franca” con Donald Trump, y que considera de “alta prioridad” estrechar relaciones, un día antes de que el presidente estadounidense inicie una gira por Asia.
“Con él estoy determinada a elevar la alianza entre Japón y Estados Unidos a niveles aun más altos”, escribió en la red social X.
La llamada se produce días antes de que Trump llegue a Tokio y es la primera entre los dos dirigentes desde el nombramiento de Takaichi a comienzos de esta semana, indicaron los medios.
Had a good and candid conversation with @realDonaldTrump today and truly appreciated his warm congratulatory message on my appointment as Prime Minister. Together with him, I am determined to elevate the Japan–U.S. Alliance to even greater heights.
— 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 25, 2025
Reforzar relaciones con Washington, “la más alta prioridad” de Takaichi
“Le dije que estrechar la alianza Japón-Estados Unidos es la más alta prioridad de mi administración en los frentes diplomático y de seguridad”, indicó a la prensa. Trump “es una encantadora y divertida persona”, señaló.
El líder de la Casa Blanca visitará Japón a partir del lunes, de camino a las cruciales negociaciones comerciales con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur.
Trump quiere que Tokio y otros aliados aumenten su gasto militar. En su primer discurso de política general, Takaichi anunció el viernes que Japón aumentará a 2% del PIB su presupuesto de defensa en el próximo año fiscal.