Nueva primera ministra japonesa promete a Trump fortalecer la alianza con EE.UU.

La nueva primera ministra japonesa Sanae Takaichi dijo este sábado (25.10.2025) que tuvo una conversación “buena y franca” con Donald Trump, y que considera de “alta prioridad” estrechar relaciones, un día antes de que el presidente estadounidense inicie una gira por Asia.

“Con él estoy determinada a elevar la alianza entre Japón y Estados Unidos a niveles aun más altos”, escribió en la red social X.

La llamada se produce días antes de que Trump llegue a Tokio y es la primera entre los dos dirigentes desde el nombramiento de Takaichi a comienzos de esta semana, indicaron los medios.

Had a good and candid conversation with @realDonaldTrump today and truly appreciated his warm congratulatory message on my appointment as Prime Minister. Together with him, I am determined to elevate the Japan–U.S. Alliance to even greater heights. Starting tomorrow, I’ll be… — 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 25, 2025

Reforzar relaciones con Washington, “la más alta prioridad” de Takaichi

“Le dije que estrechar la alianza Japón-Estados Unidos es la más alta prioridad de mi administración en los frentes diplomático y de seguridad”, indicó a la prensa. Trump “es una encantadora y divertida persona”, señaló.

El líder de la Casa Blanca visitará Japón a partir del lunes, de camino a las cruciales negociaciones comerciales con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur.

Trump quiere que Tokio y otros aliados aumenten su gasto militar. En su primer discurso de política general, Takaichi anunció el viernes que Japón aumentará a 2% del PIB su presupuesto de defensa en el próximo año fiscal.