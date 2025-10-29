El “extremadamente peligroso” huracán Melissa llega a Cuba

El poderoso huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba el miércoles, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, después de haberse debilitado a categoría 3 tras asolar Jamaica con vientos feroces y lluvias torrenciales. “Melissa ha tocado tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico”, a las 07:10 GMT, indicó el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH) en su último parte.

El CNH calificó el huracán de “extremadamente peligroso” a su llegada a Cuba, tras su paso por Jamaica, declarada “zona de desastre por las autoridades”. El ciclón, que horas antes se había fortalecido a categoría 4 (de un máximo de 5), ha provocado diez muertes, tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana. “Se espera que Melissa permanezca como un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba”, indicó el CNH.

Unos 735.000 evacuados o protegidos en Cuba

Las autoridades cubanas han advertido que se trata de un sistema “extremadamente peligroso” por la probabilidad de que se produzcan inundaciones súbitas, deslaves, penetraciones del mar en zonas bajas costeras, derrumbes e, incluso, roturas de presas. En las seis provincias en alarma ciclónica (Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey) se ha evacuado o protegido a 735.000 personas, la mayoría en casas de familiares y amigos, aunque algunos también en refugios. Suponen más del 7,5 % de la población total.

Además, en toda la región oriental se ha paralizado el transporte público terrestre, marítimo y aéreo; se ha suspendido la actividad docente y se han asegurado infraestructuras estatales, incluidas dos centrales termoeléctricas, y cultivos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha pedido responsabilidad y precaución y ha advertido que ésta “será una noche muy difícil” para todo el país.

El último gran huracán que afectó Jamaica fue Beryl, en julio de 2024, una tormenta anormalmente fuerte para esa época del año. Y en Cuba, el último huracán categoría 5 que azotó la isla fue Irma en 2017, que dejó 10 muertos y daños por unos 13.000 millones de dólares. El más reciente ciclón que afectó a Santiago de Cuba fue Sandy, en 2012, que provocó 11 fallecidos y severos desperfectos en la ciudad.