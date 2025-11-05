Trump reconoce derrota republicana en elecciones y culpa a cierre de gobierno: Mamdani elegido en NY

El demócrata Zohran Mamdani, socialista y opositor al presidente Donald Trump, fue elegido este martes (04.11.2025) como nuevo alcalde de Nueva York, según los medios de Estados Unidos con base en resultados preliminares difundidos por las autoridades electorales de la Gran Manzana.

Mamdani, de 34 años, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, según el resultado provisional con el 80 % escrutado.

El presidente estadounidense reconoció la noche del martes que el Partido Republicano perdió las elecciones locales y las contiendas clave de esta jornada electoral y consideró que la razón fue que su nombre no estaba en las papeletas y por el cierre del gobierno federal.

“Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales”, indicó Trump en una primera publicación en la red social Truth escrita en mayúsculas.

El magnate republicano se refería no solo a las elección neoyorquina. Los republicanos también perdieron las dos gobernaciones en juego esta noche, en New Jersey y Virginia.

La demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y pondrá fin a cuatro años de gobierno republicano en el competitivo estado, mientras que la también demócrata Mikie Sherril también ganaba la elección de gobernador de New Jersey donde ya gobernaba su partido.

La victoria de Mamdani ocurre en medio de los feroces ataques a sus políticas y a su herencia musulmana por parte del presidente Trump, las élites empresariales y los medios conservadores.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer este martes.

En su discurso de celebración esta noche ante sus eufóricos seguidores, el futuro alcalde de la ciudad más importante de Estados Unidos dijo que “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, en lo que pareció ser un mensaje directo para Trump y su política anti inmigrantes..

Mamdani se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.

Tras conocerse los resultados, había un ambiente festivo entre sus seguidores reunidos en un histórico lugar de conciertos en Brooklyn, mientras esperan que el político de 34 años se dirija al público.

Dardos desesperados de Trump

Trump hizo una intervención de última hora en la carrera, llamando a Mamdani “enemigo de los judíos”.

“¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (…) es un estúpido!”, escribió Trump el martes en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Mamdani “odia a los judíos”.

El candidato republicano Curtis Sliwa, fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, quedó tercero tras semanas en las que Cuomo le insistió en que se retirara para aumentar sus posibilidades.

“Es tan típico de Andrew, siempre culpa a los demás por sus fracasos”, dijo Sliwa a la AFP antes de los resultados. “Por supuesto que me va a culpar”.

Figuras del mundo empresarial, incluyendo a Bill Ackman, atacaron ruidosamente a Mamdani y canalizaron dinero hacia sus rivales, mientras que medios conservadores, incluyendo The New York Post, publicaron una cobertura negativa generalizada.

Si bien Mamdani acapara los titulares, las elecciones a la gobernación de Nueva Jersey y Virginia también son indicadores del clima político estadounidense, casi diez meses después del regreso de Trump a la Casa Blanca.

Es, además, la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas en la ciudad.

Candidato republicano apenas obtuvo el 7% de los votos

Según el resultado provisional con más del 80 % escrutado, Mamdani tiene un 50,5 % de los votos, seguido por Cuomo (41,3 %) y Sliwa (7,3 %).

La orientación socialista de Mamdani había suscitado recelo entre algunos líderes del partido demócrata y moderados, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, que lo ha calificado de “comunista”, llegó a pedir el voto para Cuomo.

Trump, neoyorquino y que mantuvo su atención en la contienda de alcalde de esta ciudad, reiteró sus amenazas de cortar fondos a la ciudad si Mamdani salía elegido, asegurando que solo asignaría “lo mínimo indispensable” a su “amado primer hogar” porque “como comunista, esta ciudad, otrora grandiosa, tiene CERO posibilidades de éxito o supervivencia”.

Pero, el candidato demócrata logró inspirar a la población joven, que lo arropó en forma de un ejército de voluntarios para su campaña, pese a las críticas de su principal rival, quien insistió en los últimos meses en que al demócrata le faltaba experiencia.

La victoria de Mamdani supone un alivio para un partido demócrata que trata de coger aire tras la victoria el año pasado de Donald Trump en las elecciones a la presidencia y a un año de las de medio término.