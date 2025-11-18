No eres tú, son todos: usuarios de X (ex Twitter) reportan caída de la plataforma

La mañana de este martes, usuarios de X —la plataforma aún conocida por muchos como Twitter— comenzaron a reportar problemas para acceder al servicio.

Según Downdetector, se registraron más de 200 reclamos vinculados a fallas en el sitio web, dificultades para iniciar sesión y errores en la carga de contenido. La caída afectó tanto a la versión de escritorio como a la aplicación móvil, donde no era posible visualizar publicaciones ni cargar imágenes o videos.

Los primeros reportes surgieron alrededor de las 12:20 horas en España, y coincidieron con un aumento simultáneo de incidencias en otros servicios que dependen de la infraestructura de Cloudflare.

Desde la empresa señalaron que estaban conscientes del problema y “trabajando para solucionarlo”, lo que apuntó a una falla externa a X. Entre las plataformas afectadas también figuraron sitios como Forocoches y Resetera, igualmente inoperativos mientras persistía la interrupción.

Ante este tipo de fallas, los especialistas recomiendan verificar el estado del servicio en páginas como Downdetector o Down for Everyone or Just Me, que permiten identificar si los problemas son locales o globales.

En este caso, la interrupción se extendió por varios minutos, con la posibilidad de que su restablecimiento total tomara más tiempo. Como señalaron desde Cloudflare, la solución depende exclusivamente de los equipos técnicos y no requiere acciones por parte de los usuarios.