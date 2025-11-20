Mueren 13 personas en siniestro de autobús en centro de Camboya

Un total de 13 personas murieron y otras 24 resultaron heridas después de que un autobús chocara contra la barandilla de un puente y cayera a un río en la provincia de Kampong Thom, en el centro de Camboya, a primeras horas de hoy jueves, según informó un oficial de policía local.

El accidente mortal ocurrió en una carretera nacional del distrito de Santuk alrededor de las 03:00 hora local, indicó Siv Sovanna, subjefe de la Policía del distrito de Santuk.

“Trece personas, incluidas ocho mujeres, fueron declaradas muertas, mientras que otras 24 sufrieron heridas”, dijo en declaraciones a Xinhua, añadiendo que “la somnolencia al volante es la causa más probable del accidente”.

Las personas heridas fueron trasladadas rápidamente al hospital tras el siniestro, añadió, señalando que todas las víctimas son camboyanas.

La cifra de muertes por accidentes de tráfico sigue siendo elevada en la nación del sudeste asiático. En los primeros nueve meses de 2025, unas 1.062 personas fallecieron en accidentes de carretera y otras 2.256 resultaron heridas, según un informe gubernamental.