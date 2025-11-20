Supervivientes de bomba atómica critica a primera ministra japonesa por revisar normas antinucleares

Nihon Hidankyo, el principal grupo de supervivientes de la bomba atómica en Japón, emitió hoy jueves una declaración en la que critica el intento de la primera ministra, Sanae Takaichi, de revisar los tres principios antinucleares, una política de larga data en el país, informó la prensa local.

Nihon Hidankyo, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2024 por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares, afirmó en la declaración que “protesta firmemente contra la revocación” de la postura mantenida por Japón de no poseer, no producir y no permitir la introducción de armamento nuclear en territorio japonés, y contra la consideración del actual Gobierno de revisar dichos principios, según informó Kyodo News.

El grupo subrayó que no se deben retrasar los pasos hacia la abolición de las armas nucleares, y añadió que los supervivientes “no pueden permitir que se introduzcan armas nucleares en Japón ni que el país se convierta en una base para la guerra nuclear o en un objetivo de ataques nucleares”.

El grupo instó al Gobierno a mantener los tres principios antinucleares y convertirlos en ley mediante la declaración enviada a Takaichi.