Secuestran un número indeterminado de estudiantes en una escuela en Nigeria

Un número indeterminado de estudiantes y algunos miembros del personal de la escuela fueron secuestrados la madrugada de hoy viernes durante un ataque perpetrado por terroristas contra el centro escolar en el estado de Níger, en el centro de Nigeria, informaron autoridades locales.

El ataque tuvo lugar en la Escuela de Santa María, una institución privada ubicada en el área de gobierno local de Agwara, alrededor de las 02:00 hora local (01:00 GMT), declaró Abubakar Usman, secretario del Gobierno del estado de Níger, en un comunicado.

“Aún no se ha confirmado el número exacto de estudiantes secuestrados, ya que los organismos de seguridad continúan evaluando la situación”, afirmó Usman.

Este es el segundo ataque de este tipo en lo que va de semana en el país más poblado de África, tras el secuestro de al menos 25 estudiantes de una escuela secundaria pública femenina en el estado septentrional de Kebbi el lunes.