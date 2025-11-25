Accidente de tráfico deja tres muertos y diez heridos en Corea del Sur

Tres personas murieron y otras 10 resultaron heridas en un accidente de tráfico el lunes, según informó la agencia de noticias Yonhap.

Una furgoneta, conducida por un hombre de unos 60 años, chocó contra un gran poste de señalización vial junto a la sala de espera de los ferries, después de desembarcar de un ferry que había llegado al puerto de Udo, un islote cercano a la isla turística septentrional de Jeju, hacia las 14:47 hora local.

Tres personas, incluida una mujer de unos 60 años que viajaba en la furgoneta y dos hombres que caminaban por la carretera, fueron trasladadas a hospitales en helicóptero, pero fallecieron.

Diez personas, incluido el conductor, sufrieron heridas entre leves y graves y fueron trasladadas a hospitales.

En la furgoneta viajaban seis ocupantes, incluido el conductor, y la mayoría de las víctimas eran turistas nacionales.

La policía está investigando la causa exacta del accidente.