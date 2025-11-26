Publicidad
Mueren 13 personas en incendio en área residencial de Hong Kong

Xinhua
Un incendio de gran magnitud arrasó una zona residencial en Tai Po, Hong Kong, causando 13 muertes. El Departamento contra Incendios elevó la alarma a nivel 5 y mantiene activas las labores de rescate ante la magnitud del siniestro.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un incendio masivo registrado en la zona residencial de Tai Po dejó 13 fallecidos, según informó el Gobierno de Hong Kong. La emergencia fue reportada a las 14:51 y, ante su intensidad, la alarma se elevó al nivel 5 a las 18:22. Las operaciones de rescate continúan en el lugar.
Desarrollado por El Mostrador

Trece personas murieron luego de que un enorme incendio arrasó una zona residencial en la zona de Tai Po en Hong Kong la tarde de hoy miércoles, indicó un comunicado de prensa emitido por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK).

El Departamento contra Incendios del Gobierno de la RAEHK fue notificado sobre el incidente alrededor de las 14:51 hora local.

Debido al feroz incendio, el departamento elevó al nivel No. 5 la alarma por incendio a las 18:22 hora local.

Continúan las operaciones de rescate.

