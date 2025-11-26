Mueren 13 personas en incendio en área residencial de Hong Kong
Un incendio de gran magnitud arrasó una zona residencial en Tai Po, Hong Kong, causando 13 muertes. El Departamento contra Incendios elevó la alarma a nivel 5 y mantiene activas las labores de rescate ante la magnitud del siniestro.
Trece personas murieron luego de que un enorme incendio arrasó una zona residencial en la zona de Tai Po en Hong Kong la tarde de hoy miércoles, indicó un comunicado de prensa emitido por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK).
El Departamento contra Incendios del Gobierno de la RAEHK fue notificado sobre el incidente alrededor de las 14:51 hora local.
Debido al feroz incendio, el departamento elevó al nivel No. 5 la alarma por incendio a las 18:22 hora local.
Continúan las operaciones de rescate.
More video of the horrific fire in Hong Kong. At least 13 people have died and 15 others injured after flames swept through multiple blocks of a Tai Po housing estate today.
The buildings are still burning.pic.twitter.com/qXoVr0uyTI
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025