Avión de transporte militar ruso se estrella con siete personas a bordo

Un avión militar de transporte ruso se estrelló hoy martes a aproximadamente 250 kilómetros de Moscú durante un vuelo de prueba tras pasar mantenimiento, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Hoy, en la región de Ivanovo, el avión militar de transporte An-22 se estrelló durante un vuelo de prueba tras pasar mantenimiento. El avión cayó en una zona deshabitada”, precisó el ministerio en un comunicado.

Los servicios locales de emergencias dijeron a la agencia TASS que el An-22 transportaba a siete personas cuando se estrelló.

Según el ministerio, los equipos de rescate ya están de camino hacia el lugar del siniestro, mientras que una comisión de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se dirige a la escena para establecer todas las circunstancias del mismo.