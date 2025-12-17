Assange presenta denuncia penal en Suecia contra la Fundación Nobel por premio a Corina Machado

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó este miércoles una denuncia penal en Suecia contra la Fundación Nobel, acusando a su directiva y a una treintena de personas vinculadas a la institución de delitos graves, entre ellos apropiación indebida de fondos, facilitación de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y financiamiento del crimen de agresión.

La acción judicial fue ingresada de manera simultánea ante la Autoridad Sueca de Delitos Económicos y la Unidad de Crímenes de Guerra, y apunta directamente a la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Assange sostiene que dicha distinción vulnera de forma directa el testamento de Alfred Nobel, que establece que el galardón debe reconocer a quien haya contribuido “a la fraternidad entre las naciones, la reducción de los ejércitos permanentes y la promoción de la paz”.

Según la denuncia, el comité noruego de selección no puede, mediante una decisión política, alterar el deber fiduciario que recae sobre los administradores suecos de la dotación. En ese marco, Assange afirma que cualquier desembolso que contradiga el mandato original constituye una apropiación indebida de la herencia destinada al premio.

El escrito acusa a la presidenta de la Fundación Nobel, Astrid Söderbergh Widding, y a la directora ejecutiva Hanna Stjärne, entre otros, de haber transformado “un instrumento de paz en un instrumento de guerra”. En concreto, se solicita congelar la transferencia pendiente de 11 millones de coronas suecas —equivalentes a cerca de 1,18 millones de dólares— correspondientes al premio monetario, además de investigar penalmente a los responsables y requisar documentación interna.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es que, a juicio de Assange, Machado sería “categóricamente inelegible” para recibir el Nobel de la Paz debido a sus llamados explícitos a una intervención militar extranjera en Venezuela. El texto sostiene que la premiación se produjo en un contexto de fuerte escalada militar de Estados Unidos en el Caribe, calificada por analistas como el mayor despliegue desde la crisis de los misiles en Cuba, y que la dirigente opositora habría respaldado y promovido dicha estrategia.

La presentación judicial incluye declaraciones públicas de Machado en las que avala el uso de la fuerza, califica como “justificados” ataques militares estadounidenses y elogia la actuación del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Gaza. También se citan opiniones críticas de organizaciones pacifistas noruegas, del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) y del Nobel Adolfo Pérez Esquivel, quienes han cuestionado duramente la decisión de premiarla.

Assange sostiene que, al no intervenir para impedir el desembolso, la Fundación Nobel incurre en responsabilidad penal al facilitar crímenes internacionales, en contravención de las obligaciones de Suecia bajo el Estatuto de Roma. Por ello, solicita que el caso sea investigado a nivel nacional o, eventualmente, remitido a la Corte Penal Internacional.

“Los fondos de Alfred Nobel no pueden usarse para promover la guerra”, afirma Assange en la denuncia, que busca no solo frenar la entrega del premio, sino sentar un precedente para evitar —según plantea— que el Nobel de la Paz pierda definitivamente su sentido original.