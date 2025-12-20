Publican nuevas fotografías y documentos del caso Epstein

El financiero tenía excelentes conexiones en la alta sociedad, lo que desató especulaciones sobre la magnitud del escándalo. Hace un mes, una ley exigió la divulgación de los archivos, rubricada por el presidente estadounidense Donald Trump, y el Departamento de Justicia publicó este primer gran lote de datos apenas horas antes de la fecha límite.

Políticos y famosos en las fotografías

Entre el material que se empezó a publicar el viernes, la mayoría en formato pdf, hay múltiples fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton, cuyos vínculos con el magnate ya pidió investigar Trump, y a otras figuras de alto perfil, incluidos Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein. Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación pondrá fin a las persistentes teorías de conspiración sobre un encubrimiento al más alto nivel.

Jagger y Clinton, en una de las fotos publicadas del expediente del caso Epstein. Imagen: Department Of Justice/ZUMA/IMAGO

Aun así, los archivos arrojan algo de luz sobre los estrechos lazos del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Trump. La enorme cantidad de documentos incluye siete páginas con la lista de nombres de 254 masajistas que están completamente tachados, junto con la explicación: “censurado para proteger información de potenciales víctimas”.

Quejas por la cantidad de información censurada

Otro archivo contiene decenas de imágenes censuradas que muestran figuras desnudas o con escasa ropa. Otras muestran a Epstein y acompañantes, con los rostros difuminados, con armas de fuego. Fotografías que no habían sido publicadas anteriormente incluyen una del expresidente demócrata Bill Clinton recostado en un jacuzzi, con parte de la imagen oscurecida por un rectángulo negro.

Documento publicado con información tapada por rectángulos negros. Imagen: Jon Elswick/AP Photo/picture alliance

Los demócratas expresaron rápidamente su frustración por las censuras del material publicado. “Este conjunto de documentos fuertemente censurados que publicó hoy el Departamento de Justicia es solo una fracción de todo el conjunto de pruebas”, dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer. “Por ejemplo, las 119 páginas de un documento estaban completamente tachadas”, agregó el legislador.

No hay nuevas investigaciones

La existencia de vínculos entre estas personas y Epstein era conocida y las fotos que se habían publicado hasta ahora no parecen retratar conductas delictivas. El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió antes de la publicación que los documentos estarán parcialmente censurados para proteger a las víctimas, y que no se esperan nuevas acusaciones en este caso que sacude a Estados Unidos desde hace meses. “Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando”, declaró Blanche durante una entrevista con la cadena Fox.

Blanche advirtió que no sería posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar “varios cientos de miles más” de archivos en las próximas semanas.