Trump insinúa que EE. UU. realizó un ataque en territorio de Venezuela, aunque no precisó dónde

Un comentario casual del presidente Donald Trump la semana pasada despertó interrogantes sobre si las fuerzas estadounidenses podrían haber realizado su primer ataque terrestre contra cárteles de la droga en Venezuela.

Trump dijo que Estados Unidos destruyó una “gran instalación” vinculada al narcotráfico, mientras hablaba de su campaña de presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una entrevista emitida el viernes pasado.

“Un golpe muy duro”

“Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, de donde salen los barcos”, señaló Trump en declaraciones a la emisora WABC de Nueva York.

“Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, indicó el mandatario norteamericano en la entrevista, que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses.

El presidente no especificó la naturaleza de la instalación y hasta el momento su Administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.

“Fue a lo largo del litoral”

Al ser preguntado este lunes por la prensa, el mandatario no quiso especificar qué entidad gubernamental llevó a cabo el ataque. “Lo sé, pero no lo voy a decir”, dijo en un intercambio con periodistas antes de una reunión con el primer ministro israelí, Benjanmín Netanyahu, en Florida.

“Fue a lo largo del litoral”, se limitó a decir Trump sobre la operación, en la que se habría destruido una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico.

Funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirmaron que Trump se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin abundar en detalles.

Sin comentarios de Washington o Caracas

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a las consultas de la agencia EFE sobre la operación. Tampoco ha habido ninguna declaración oficial por parte del Gobierno venezolano.

Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar muertos.

Trump lleva semanas diciendo que Estados Unidos “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina, pero hasta la fecha no se han confirmado.