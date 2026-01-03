Maduro arriba a Estados Unidos en medio de fuerte expectación sobre el futuro de Venezuela

Nicolás Maduro arribó finalmente a Estados Unidos, país donde enfrentará el próximo lunes una audiencia en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en Bajo Manhattan, una de las jurisdicciones más relevantes en Norteamérica.



En dicha corte, Maduro será formalizado por cargos en su contra por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso y tráfico de armas automáticas.

Tras su llegada a territorio estadounidense, Maduro será ingresado de inmediato al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal conocida por albergar detenidos de alto perfil en causas de alcance internacional.

El líder chavista llegó este sábado, proveniente desde la base de Guantánamo, directo al aeropuerto internacional Stewart, en Orange County, al noroeste de Nueva York, bajo estrictas medidas de seguridad y custodiado por un amplio contingente policial.

El traslado se realizó en un Boeing 757-223, perteneciente al Departamento de Justicia de Estados Unidos. El arribo de Maduro, escoltado por agentes de la DEA y el FBI, ha generado una intensa expectación política y mediática en Nueva York, con autoridades locales, organismos internacionales y actores diplomáticos siguiendo de cerca el caso.