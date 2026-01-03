Trump liquida a María Corina Machado y revela diálogo de Marco Rubio con Delcy Rodríguez

El presidente estadounidense, Donald Trump, aclaró que tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro esta noche su Administración “va a gobernar” el país y que los líderes de un proceso de transición será su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que ya ha hablado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar el proceso político.

“Por un período de tiempo las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela”, indicó Trump en una rueda de prensa en Mar-a-Lago junto con Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump matizó que el equipo de Washington que controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurarse que es el fin del chavismo y una “transición apropiada” tiene lugar.

“Vamos a gobernar Venezuela”

En una conferencia de prensa histórica, Trump no dejó claro quién será su interlocutor en Caracas: “nadie va a tomar el poder. Tienen un vicepresidente (Delcy Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta”, al tiempo que evitó hablar de la líder opositora María Corina Machado como interlocutora.

Lo que si quedó claro es que el jefe de la Casa Blanca declaró que “sería muy difícil” para Machado presidir Venezuela, al considerar que “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”.

“Marco (Rubio) está trabajando directamente (con Delcy Rodríguez). Acaba de tener una conversación con ella y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, añadió Trump.

“Vamos a gobernar Venezuela; vamos a rescatarla. Es un país muerto”, dijo Trump, quien aseguró que van a poner “Venezuela en esteroides”.

Trump: sería “difícil” para Machado liderar Venezuela

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario”, explicó Trump sobre Machado en la rueda de prensa.

El presidente estadounidense aseguró además que su gobierno no ha estado recientemente en contacto con Machado, ganadora del Nobel de la Paz en 2025 y defensora de la campaña de presión del republicano sobre el chavismo.

La que fuera precandidata por la Plataforma Unitaria para las presidenciales venezolanas de 2024 ha sido señalada en varias ocasiones como una candidata a ocupar la presidencia si Maduro era derrocado.

En una entrevista que Trump otorgó horas antes de la rueda de prensa a la cadena FoxNews ya indicó que tendría que analizar la posible presidencia de Machado.

Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en su país. Tras conocerse la noticia, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.