Con un “Happy New Year” incluido: así fue la llegada de Maduro al cuartel de la DEA en EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó la tarde de este sábado a Nueva York tras ser trasladado desde Venezuela luego de la operación militar ejecutada por Estados Unidos durante la madrugada, que terminó con su captura y la de su esposa, Cilia Flores. El aterrizaje marcó el ingreso formal del líder chavista al sistema judicial estadounidense.

Las primeras imágenes difundidas tras su llegada lo muestran esposado, escoltado por agentes federales y caminando por una instalación vinculada a la DEA. En el registro audiovisual, Maduro aparece ya sin capucha y, en un momento que llamó la atención, se le escucha decir en inglés: “Good night, happy new year” (“Buenas noches, feliz Año Nuevo”), mientras es conducido por los pasillos del recinto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario El Mostrador (@el_mostrador)



El video fue difundido por la cuenta oficial Rapid Response 47 de la Casa Blanca en la red social X, acompañado del mensaje “Arrestado y escoltado”, confirmando que el mandatario venezolano quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses en territorio norteamericano.

De acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, Maduro y su esposa enfrentan cargos formales por conspiración narcoterrorista, conspiración para traficar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer este tipo de armamento contra Estados Unidos. Las acusaciones forman parte de un proceso penal que se tramitará en cortes federales.

Según la información oficial, el traslado de Maduro a Nueva York se produjo tras un extenso periplo aéreo, luego de que Washington confirmara públicamente que el mandatario había sido “capturado y sacado por aire del país”. La administración estadounidense sostiene que la operación fue realizada en coordinación con agencias de seguridad y fuerzas del orden, en el marco de una ofensiva que calificó como parte de su lucha contra el narcotráfico.