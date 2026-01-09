Crisis en Irán: protestas en 31 provincias dejan al menos 48 muertos y el régimen restringe internet

Irán enfrenta su mayor ola de protestas desde 2022. Las movilizaciones, que se iniciaron el 28 de diciembre en Teherán por la crisis económica, se han extendido a las 31 provincias del país, y han dejado al menos 48 manifestantes han muertas, según organizaciones de derechos humanos. El régimen respondió cortando internet y desplegando fuerzas de seguridad en las principales ciudades.

La crisis estalló tras el desplome de la economía iraní. La inflación alcanzó el 42,2%, mientras que el rial iraní perdió casi la mitad de su valor frente al dólar. Los alimentos aumentaron en un 72% y los productos médicos un 50% en términos interanuales, según cifras oficiales.

Tras dos semanas de protestas, la tensión aumentó luego de que el príncipe heredero en el exilio Reza Pahlavi, llamara a manifestaciones masivas. En registros difundidos desde distintas ciudades se escuchan consignas como “muerte al dictador”, en referencia al líder supremo Alí Jamenei.

Las movilizaciones se extendieron a universidades, con estudiantes sumándose a comerciantes y ciudadanos. Jamenei ordenó poner a los “agitadores en su lugar”, lo que fue seguido por un endurecimiento de la represión.

El régimen cortó internet y las líneas telefónicas a nivel nacional, antes de las protestas convocadas por Pahlavi. Organizaciones de monitoreo como NetBlocks confirmaron la interrupción del servicio.

Según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, más de 2.260 personas han sido detenidas y se reportan al menos 48 muertos. Las fuerzas de seguridad han utilizado gas lacrimógeno, disparos con munición real y detenciones masivas para dispersar a los manifestantes.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump, advirtió que Washington intervendría si el régimen “mata violentamente a manifestantes pacíficos”. El líder supremo Jamenei respondió calificando a Trump de “arrogante” y afirmando que sus manos están “manchadas con sangre iraní”.