Incendios fuera de control en la Patagonia: Chubut enfrenta su peor tragedia ambiental en 20 años

La provincia de Chubut, en la Patagonia argentina, enfrenta una situación crítica producto de incendios forestales que se mantienen activos desde el 5 de enero y que ya son considerados por las autoridades como la peor tragedia ambiental en al menos 20 años. El fuego ha obligado a evacuar sectores rurales y urbanos, mantiene a brigadistas y fuerzas de seguridad desplegados en la zona y es investigado por la Justicia para determinar su origen y eventuales responsabilidades.

Las llamas han afectado amplias zonas cercanas a localidades como El Bolsón y áreas cordilleranas, en un escenario marcado por altas temperaturas, fuertes vientos y condiciones climáticas adversas que han dificultado el combate del fuego. Desde el gobierno provincial señalaron que el impacto ambiental es de gran magnitud y que la prioridad está puesta en proteger a la población y evitar nuevas propagaciones.

Incendio forestal activo en Chubut 🔥 El incendio se inició en una plantación de pinos exóticos en Puerto Patriada (El Hoyo) y avanza peligrosamente hacia Epuyén y El Maitén. Ya se perdieron más de 2.500 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones y viviendas. Hay casas… pic.twitter.com/1jtlb0Sgfv — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) January 9, 2026

Autoridades de Chubut advirtieron que el incendio se inició en circunstancias que resultan llamativas para los investigadores. El gobernador Ignacio Torres afirmó que el foco comenzó “en un lugar y en un horario estratégicos”, lo que refuerza la hipótesis de que el siniestro no habría sido accidental. En paralelo, equipos técnicos y judiciales trabajan para establecer responsabilidades mientras continúan las labores de contención.

A esa evaluación se sumó la fiscal general a cargo de la investigación, Débora Barrionuevo, quien aseguró que existen múltiples indicios que permiten presumir que el foco ígneo fue intencional. La funcionaria explicó que el perito de incendios trabajó en el lugar el martes 6 de enero, un día después del inicio del siniestro, y precisó que “el inicio del incendio fue aproximadamente a 300 metros del camino, sobre una loma, en un bosque, no fue sobre la ruta ni en un lugar cercano a viviendas”, antecedentes que forman parte de la indagatoria en curso.

El operativo incluye brigadas forestales, fuerzas de seguridad y apoyo logístico en terreno, mientras se mantiene la alerta en distintas comunas ante el riesgo de nuevos focos. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que se trata de una emergencia sin precedentes recientes por su extensión y daño ambiental.

Hipótesis bajo investigación

En este contexto, el Ministerio de Seguridad de Argentina informó que dentro de la investigación se analiza una posible vinculación con grupos autoproclamados mapuche, como una de las líneas que se siguen para esclarecer el origen del incendio. Desde las autoridades se recalcó que se trata de una hipótesis en etapa investigativa y que no existen imputaciones formales ni conclusiones judiciales al respecto.

El propio gobernador Torres respaldó que se indague la intencionalidad del siniestro, insistiendo en que el inicio del fuego presenta características que ameritan una investigación exhaustiva. Las autoridades enfatizaron que cualquier determinación deberá basarse en los resultados de las pericias y el trabajo del Ministerio Público.

Mientras tanto, la emergencia continúa activa y el foco del despliegue estatal sigue siendo el control del fuego, la protección de las comunidades afectadas y la evaluación de los daños ambientales, en una catástrofe que ya marca un antes y un después para la región patagónica.