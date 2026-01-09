Oposición venezola confirma liberación de 11 excarcelados en Venezuela

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, informó que solo ha podido confirmar 11 excarcelaciones, y acusan que siguen sin poder precisar el listado de nombres. Las liberaciones representan menos del 1% de las reportadas por ONGs, que varían entre 800 y mil personas.

“Ningún reporte de nuevas liberaciones”, informaron desde la Plataforma Unitaria Democrática en su cuenta de X. La publicación viene luego de que Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento ―y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez―, anunciara la liberación de un “número importante” de presos políticos.

Lamentablemente, hoy en Venezuela existen más de 1.000 presos políticos que deben ser liberados de manera inmediata. El día de ayer, jueves 08/01, voceros del régimen anunciaron la liberación de un número importante de presos políticos; sin embargo, hasta el momento solo se ha… — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 9, 2026

Entre los reclusos liberados se encuentra el excandidato presidencial Enrique Márquez, el político Biagio Pilieri y cinco ciudadanos españoles, los que aterrizarán en Madrid.

“Seguimos atentos y exigimos la liberación de todos los presos políticos”, agregó el mayor bloque opositor, liderado por Edmundo González Urrutia, quien reclama desde el exilio la Presidencia de Venezuela, afirmando que fue el vencedor en las elecciones presidenciales de 2024.

El anuncio del Jefe del Parlamento se enmarca dentro de una de las primeras acciones de la presidenta encargada, que en conferencia de prensa señaló que se trata de “un gesto unilateral para afianzar” y su “decisión inquebrantable de consolidar la paz” .

Desde la ONG Comite por la Libertad de los Presos Políticos exigieron “información inmediata y verificable”, así como el cese del silencio como “mecanismo de tortura psicológica” para las familias. Esto en un contexto donde no se han precisado los centros de detención, el listado de todos los liberados, ni si se trataban de excarcelaciones o liberaciones plenas.

En tanto, el Ejecutivo de Venezuela niega la existencia de presos políticos, asegurando que los encarcelados están sujetos por la “comisión de terribles hechos punibles”. La ONG Foro Penal contabiliza que existen 863 presos políticos hasta el año pasado y la Organización Justicia, Encuentro y Perdón, 1.011.